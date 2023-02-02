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NYT сообщила о возможной передаче F-16 Украине через Нидерланды и Данию

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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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США и Евросоюз могут передать Украине истребители F-16 через Нидерланды и Данию. Об этом 1 февраля сообщила газета The New York Times.

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Источник среди американских военных чиновников рассказал, что Нидерланды владеют 40 самолетами F-16 и намерены переходить на F-35, благодаря чему смогут передать истребители Киеву.

Для отправки истребителей потребуется разрешение США. Оно также необходимо для того, чтобы отвести давление России от страны, которая первой начнет поставки, сообщили два чиновника.

На данный момент приоритетом Пентагона является поставка артиллерии и систем противовоздушной обороны.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

В частности, как отметила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского» и, само собой, станут фактором эскалации.

Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Он обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

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