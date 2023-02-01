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МИД РФ раскритиковал Макрона за позицию по поставкам истребителей Киеву

Захарова назвала абсурдом слова Макрона о том, что поставки истребителей не приведут к эскалации на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставка военных самолетов Киеву не вызовет эскалацию конфликта, абсурдны. Об этом 1 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» —задалась вопросом высокопоставленный дипломат.

Она выразила уверенность, что подобные заявления только повысят «неуемный аппетит режима Зеленского».

«Из этих, видимо, самолетов будут раскидывать печенье и конфеты? Что-то у меня другие ощущения», — продолжила Захарова.

Она напомнила, что оружие, поставляемое Западом, используется для обстрелов больниц и убийств гражданских лиц.

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Ранее в среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал журналистам, что переговоры о передаче Киеву штурмовой авиации и ракет повышенной дальности уже идут. Подробностей он не привел.

Накануне о переговорах о поставках более мощного вооружения Киеву сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах с дальностью полета до 300 км.

Днем ранее, 31 января, о готовности передать Украине F-16 сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева.

В конце января Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев. По словам политика, поставки подобных вооружений не запрещены и эскалацию конфликта не вызовут.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. В США также заявили об отсутствии планов поставлять Киеву истребители F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада только затягивает конфликт.

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