Германия отклонила требования Украины о предоставлении истребителей и в настоящее время концентрируются на передислокации обещанных Киеву танков и обучении украинских солдат. Об этом 26 января сообщил телеканал SWR2 со ссылкой на главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории, чтобы ваши собственные самолеты не могли быть сбиты. Я могу лишь сказать: это не вариант для меня», — сказала глава комитета.

Что касается поставки немецких танков Киеву, то, как указала Штрак-Циммерманн, с их отправкой на Украину Германия не становится участником конфликта по международному праву.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждают возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

Между тем днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву самолеты. Он добавил, что над Украиной также не будет введена бесполетная зона. Позицию Шольца по поводу отказа в поставках истребителей Украине поддержал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Опрос общественного мнения, проведенный немецким журналом Spiegel 25 и 26 января, показал, что большинство жителей Германии также выступают против этого шага. Так, более 60% опрошенных считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители. При этом за отправку танков Leopard высказалось 54% респондентов.

Как написала 26 января газета Politico, обсуждения поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.