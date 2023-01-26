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Немцы высказались против отправки Киеву истребителей

Spiegel: более 60% опрошенных жителей ФРГ считают, что страна не должна отправлять Киеву истребители
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Italian Ministry Of Defence
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Более 60% опрошенных жителей Германии считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители. Это следует из данных опроса немецкого журнала Spiegel, опубликованных 26 января на сайте издания.

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«На вопрос о том, должна ли Германия поставлять Украине истребители, отрицательно ответили в общей сложности 63%. Доля тех, кто «за», соответственно, невелика: всего 26% выступили «скорее» или «определенно» за поставку истребителей Киеву. 11% еще не определились», — отмечает Spiegel.

Что касается поставок на Украину танков Leopard 2, то, как выяснилось, большинство немцев поддерживает решение федерального правительства. Так, «за» высказались 54% респондентов, «против» — 37%.

Опрос проводился на сайте журнала с 25 по 26 января, в нем приняли участие более 5 тыс. человек.

Ранее, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву самолеты. Он добавил, что над Украиной также не будет введена бесполетная зона. Позицию Шольца по поводу отказа в поставках истребителей Украине поддержал министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет «Газета.Ru».

Ряд западных стран обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, как сообщает 26 января газета Politico, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и власти Украины. Отмечается, что обсуждение данного шага может начаться в течение 2–3 недель.

Однако авторы материала полагают, что обсуждения поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает. Российские силы же, подчеркивается в материале, с легкостью выявят попытки построить базы и нанести по ним удар.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

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