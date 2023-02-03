Глава МВД Украины объявил о создании штурмовых отрядов с полицейскими и пограничниками

Министерство внутренних дел Украины создаст штурмовые отряды из полицейских и пограничников. Об этом 2 февраля сообщил врио главы ведомства Игорь Клименко.

«Основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы. В первую очередь это люди, прошедшие горнило 2014–2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев», — приводит его слова пресс-служба.

Проект получил название «Гвардия наступления». По словам Клименко, военнослужащих будут привлекать для участия в наступательных операциях в Донбассе и Крыму. При приеме в отряды служащие будут проходить обучение в течение нескольких месяцев.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма надежно обеспечена. При этом он подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

Ранее, 2 февраля, газета Politico сообщила, что минобороны США считает маловероятным скорое возвращение Крыма Украиной. В Пентагоне прошел брифинг, на котором докладчики также отметили тот факт, что победа Украины в ходе попытки вернуть себе территории не гарантирована.

30 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Он также признал, что Запад отнял у Сербии Косово, которое сейчас поддерживает всё мировое сообщество. Именно об этом, уверен Миланович, может напомнить Москва в ответ на обвинения Европы.

Ранее, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».