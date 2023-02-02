Politico сообщила о сомнениях Пентагона в способности Киева вернуть Крым

Минобороны США считает маловероятным скорое возвращение Крыма Украиной в ближайшее время. Об этом 2 февраля пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем», — пишет газета, ссылаясь на мнение четверых неназванных представителей оборонного ведомства США, которые представили свою оценку текущего положения на Украине в ходе секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе.

Точные причины такого мнения неизвестны, однако позиция Пентагона заключается в том, он не верит в способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вытеснить российские войска с полуострова в обозримом будущем.

Как сообщает газета, на брифинге докладчики также отметили тот факт, что победа Украины в ходе попытки вернуть себе территории не гарантирована.

В статье указывается, что подобная оценка, вероятнее всего, разочарует Киев, который убежден, что возвращение Крыма является одной из своих главных целей.

30 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Он также признал, что Запад отнял у Сербии Косово, которое сейчас поддерживает всё мировое сообщество. Именно об этом, уверен Миланович, может напомнить Москва в ответ на обвинения Европы.

До этого, 25 января, издание The Washington Post указало на то, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Автор статьи также отметил, что для Киева важно, чтобы Крым не был базой ВС РФ.

Ранее, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В тот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, оценивая возможность атак Украины по Крыму, заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».