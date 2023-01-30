Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович 30 января заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. По его словам, это было очевидно еще до начала спецоперации РФ.

«Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до конфликта», — сказал Миланович на брифинге, добавив, что Россия — это опасная страна для соперничества.

Он также признал, что Запад отнял у Сербии Косово, которое сейчас поддерживает всё мировое сообщество. Именно об этом, уверен Миланович, может напомнить Москва в ответ на обвинения Европы.

25 января издание The Washington Post указало на то, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Автор статьи также отметил, что для Киева важно, чтобы Крым не был базой ВС РФ.

До этого, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Киева нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».