Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России

Цены на все категории моторного топлива в России не должны увеличиться. Об этом 3 февраля заявил руководитель центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам эксперта, санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли, в первую очередь в отношении нефтепереработки, должны привести к тому, что в РФ появится больше топлива.

«Мы будем производить топливо, которое будет оставаться на российском рынке. Если предложение начнет увеличиваться, а спрос не такой эластичный, товара на рынке будет больше. Соответственно, цены как минимум не должны расти», — сказал Мищенко в рамках круглого стола на тему «Эмбарго на нефтепродукты: последствия для глобального рынка».

24 января зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев сказал «Известиям», что оптовые цены на топливо в России снизились.

1 января сообщалось, что в РФ с начала 2023-го установлена пошлина на уровне 20 тыс. рублей на тонну на экспорт бензина и дизельного топлива, за которые был уплачен демпфер. Как отмечалось, новая заградительная мера призвана не допустить вывоза на экспорт топлива, которое предназначается для внутреннего рынка и по которому из бюджета выплачивается демпфер.