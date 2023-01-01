В России ввели дополнительную экспортную пошлину на бензин и дизтопливо
Россия с 1 января установила пошлину на уровне 20 тыс. руб./т на экспорт бензина и дизельного топлива, за которые был уплачен демпфер. Такую заградительную меру предложил Минфин РФ, а с началом 2023 года правительство постановило привести механизм в действие.
Поправка относится к декларантам, не имеющим налоговые свидетельства, в том числе на переработку нефтяного сырья, то есть к трейдерам.
Корректировка демпферного механизма призвана бороться с серым экспортом и снизить инфляционные риски на внутреннем рынке энергоресурсов.
Таким образом, топливо, предназначенное для нужд российской экономики, будет меньше вывозиться за границу, а введение новых мер по стабилизации, в том числе расширение демпфера, не повлечет за собой дополнительных экспортных рисков, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго.
Вице-премьер России Александр Новак 24 декабря 2022 года пообещал, что в новом. 2023 году власти страны будут принимать все необходимые меры для того, чтобы не допустить роста цен выше инфляции. В том числе этим целям послужит механизм демпфера.