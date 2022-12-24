Правительство РФ намерено сдержать рост цен на топливо ниже инфляции

Правительство РФ в 2022 году удержало рост цен на топливо, и в 2023-м власти намерены не допустить роста цен выше инфляции. Об этом 24 декабря сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию», — цитирует его ТАСС.

Новак напомнил, что колебания мировых цен сглаживает применяемый РФ механизм демпфера.

«Наша стратегическая задача — удерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не выше инфляции. В этом году эта задача была перевыполнена», — подчеркнул вице-премьер.

Новак отметил, что при инфляции в 11,1% бензин подорожал на 0,6%, а дизель стал дороже на 8,4%.

При применении демпфера, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

В ноябре стало известно, что в России с 2023 года вводится дополнительная экспортная пошлина на бензин и дизтопливо, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и за которые был уплачен демпфер.

Новая заградительная мера призвана не допустить вывоза на экспорт топлива, которое предназначается для внутреннего рынка.