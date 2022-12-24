Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали задачу совместной российско-белорусской группировки войск
Мир
В Белоруссии заявили о рекордном экспорте в Россию по итогам года
Спорт
Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Мир
Экс-офицер разведки США заявил об обмане Байденом Зеленского по ЗРК Patriot
Мир
В Замбии отменили смертную казнь и наказание за оскорбление президента
Общество
В МЧС назвали маловероятной версию неисправности отопления при пожаре в Кемерово
Спорт
Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Армия
В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии
Общество
В Петербурге начался забег Дедов Морозов на Дворцовой площади
Мир
В США 15 человек погибли во время снежной бури
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Новой Москве
Мир
В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов

Правительство РФ намерено сдержать рост цен на топливо ниже инфляции

Новак заявил, что власти не допустят роста цен на топливо в 2023 году выше инфляции
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ в 2022 году удержало рост цен на топливо, и в 2023-м власти намерены не допустить роста цен выше инфляции. Об этом 24 декабря сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Как отрезали: зачем вводят экспортную пошлину на бензин и дизель
Мера поможет снизить «серый» вывоз нефтепродуктов из страны

«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию», — цитирует его ТАСС.

Новак напомнил, что колебания мировых цен сглаживает применяемый РФ механизм демпфера.

«Наша стратегическая задача — удерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не выше инфляции. В этом году эта задача была перевыполнена», — подчеркнул вице-премьер.

Новак отметил, что при инфляции в 11,1% бензин подорожал на 0,6%, а дизель стал дороже на 8,4%.

При применении демпфера, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

В ноябре стало известно, что в России с 2023 года вводится дополнительная экспортная пошлина на бензин и дизтопливо, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и за которые был уплачен демпфер.

Новая заградительная мера призвана не допустить вывоза на экспорт топлива, которое предназначается для внутреннего рынка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022