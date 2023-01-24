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Эксперт оценил снижение оптовых цен на топливо в России

Эксперт Гусев: ожидать долгосрочных тенденций снижения оптовых цен на топливо в РФ не стоит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Оптовые цены на топливо в России снизились. Это следует из опубликованных данных на сайте биржи СПбМТСБ. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев рассказал «Известиям» 24 января с чем это связано, а также выразил мнение, что ожидать глобальных и долгосрочных тенденций снижения на оптовом внутреннем рынке не стоит.

24 января биржевая цена Аи-92 находилась на уровне 32,8 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 37,8 тыс. рублей, летнее дизтопливо — 38,4 тыс. рублей, сжиженные углеводородные газы (СУГ) — около 2,8 тыс. руб. за тонну. При этом еще 10 января стоимость бензина Аи-92 на бирже СПбМТСБ была на уровне около 35,5 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 41 тыс. рублей, летнее дизтопливо — 46 тыс. рублей, СУГ — 5 тыс. рублей.

По словам Гусева, снижение цен не обосновано никакими фундаментальными факторами. Он напомнил о санкциях, касающихся российской нефти, а также о том, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов.

«На основании этого многие нефтяные компании, трейдеры предполагают, что будут в первые месяцы, недели введения санкций определенные проблемы с отгрузками нефтепродуктов из России, соответственно есть основания полагать, что будет перезатарка. На основании вот этих данных большая часть потребителей нефтепродуктов сейчас откладывают свои покупки до февраля», — сказал он.

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Как объяснил эксперт, во-первых, в декабре были сделаны достаточно большие объемы закупок на сезон.

«Как правило, на зимние каникулы все закупаются, по сути дела, в декабре все стараются закупиться до начала февраля, потому что непонятно, как будет вести себя рынок, непонятно кто отдыхает, кто не отдыхает», — сказал он.

Эксперт уточнил, что потребители снизили закупки на бирже до минимально возможных, так как рассматривают вариант, что в случае с плохими отгрузками на экспорт, всё пойдет на внутренний рынок и оптовые цены резко изменятся.

«Считаю, что ожидать глобальных и долгосрочных тенденций снижения на оптовом внутреннем рынке не стоит. Безусловно оптовый рынок отреагирует каким-то снижением в феврале, но, во-первых, пару месяцев нужна настройка на новые направления — она будет произведена», — уточнил Гусев.

Во-вторых, по его мнению, будет оптимальным перенос плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов с лета на весну. Эксперт считает, что ремонтные работы будут производиться, скорее всего, в марте-апреле вместо летних месяцев — это тоже окажет влияние на производство.

В-третьих, он подчеркнул, что говорить о снижении переработки пока смысла нет.

В результате, производства раньше уйдут на ремонты, в течение месяца или нескольких месяцев договорятся о новых логистических схемах, новых поставках, и всё выровняется, подытожил Гусев.

«Ключевой момент — ожидать снижения розницы, думаю, что не стоит, потому что розница отвязана от биржевых цен. Розница завязана на инфляцию. Соответственно, оптимальный вариант, это как в прошлом году, то, что розничные цены на топливо будут ниже, чем средняя инфляция по стране, и будут продолжать являться одним из факторов стимулирования экономики. <…> Снижения общего уровня цен на топливо ждать не стоит», — заключил он.

1 января сообщалось, что в РФ с начала 2023-го установлена пошлина на уровне 20 тыс. руб. на тонну на экспорт бензина и дизельного топлива, за которые был уплачен демпфер. Как отмечалось, новая заградительная мера призвана не допустить вывоза на экспорт топлива, которое предназначается для внутреннего рынка и по которому из бюджета выплачивается демпфер.

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