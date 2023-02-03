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Мэр Ясиноватой рассказал «Известиям» подробности обстрела здания администрации города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мэр Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Шевченко в пятницу, 3 февраля, рассказал «Известиям» об обстреле здания администрации города.

Обстрел произошел накануне вечером. В здание администрации прилетел один 155-миллиметровый снаряд. Сообщалось о попадании в кабинет Шевченко.

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«Был прилет. Очень серьезные повреждения получила администрация. Выбито несколько десятков окон, поврежден фасад. Повреждена поликлиника. В администрации находились сотрудники, так как работаем мы почти круглосуточно. Но всё обошлось. Слава богу. Очередной день рождения», — рассказал он.

Он отметил, что его состояние — «абсолютно нормальное».

«Мотивация зашкаливает», — добавил Шевченко.

До этого в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) подсчитало, что за прошедшие сутки ДНР 33 раза подвергалась атакам украинских боевиков. По населенным пунктам республики было выпущено 174 единицы разнокалиберных снарядов, в том числе 155-милиметровые, которые используют артиллеристы стран НАТО.

В результате удара по поселку Владимировка погиб мужчина, другая мирная жительница получила ранения. Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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