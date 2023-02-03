Украинские боевики более 30 раз за сутки обстреливали ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в ночь на пятницу, 3 февраля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По данным ведомства, 19 артобстрелов было зафиксировано на донецком направлении, восемь — на горловском, шесть — на ясиноватском. Для атаки использовались 174 единицы различных боеприпасов, в том числе натовского образца.

Отмечается, что в результате удара по поселку Владимировка на освобожденной части республики погиб мужчина из числа гражданских, еще одна мирная жительница получила ранения.

Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний.

В Донецке и Ясиноватой были повреждены два домостроения.

Накануне стало известно, что ВСУ в течение шести минут выпустили 10 снарядов по разным районам Донецка.

1 февраля появилась информация о девяти ударах по городу боеприпасами натовского образца. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

30 января ДНР девять раз подвергалась атакам со стороны ВСУ. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка. Было выпущено 39 различных снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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