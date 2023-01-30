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ВФУ за сутки девять раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Фото: Соцсети
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Донецкая Народная Республика (ДНР) за минувшие сутки девять раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом стало известно из официальной сводки, опубликованной 30 января в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что со стороны ВФУ было выпущено 39 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка.

Уточняется, что сведений о пострадавших среди гражданских лиц не поступало.

За день до этого сообщалось о 31 случае ведения огня со стороны ВФУ по населенным пунктам ДНР. Тогда было повреждено 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось о мирном жителе, который был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Сообщается, что это был мужчина 1994 года рождения. Еще один пострадавший — ребенок, получивший ранения, подорвавшись на такой же украинской мине в Кировском районе Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено множество ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 26 января, глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в городе. Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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