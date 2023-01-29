В Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки сообщалось о 31 случае ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом стало известно 29 января из Telegram-канала представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155 мм. На горловском — 18 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 мм.На иловайском — два обстрела из РСЗО HIMARS»,— говорится в сообщении ведомства.

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы) и Иловайск.

При этом ВФУ было выпущено 156 единиц различных боеприпасов, повреждены 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось о мирном жителе, который был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Сообщается, что это был мужчина 1994 года рождения. Еще один пострадавший —ребенок,получивший ранения, подорвавшись на такой же украинской мине в Кировском районе Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено множество ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 26 января, глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в городе. Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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