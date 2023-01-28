В Донецке ребенок получил ранения из-за противопехотной мины «Лепесток»

В Донецке ребенок получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу, 28 января.

«В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», — говорится в сообщении.



В штабе теробороны также призвали жителей города при обнаружении взрывоопасных предметов незамедлительно звонить в МЧС по номеру 101.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РЗСО). По городу было выпущено множество ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 26 января, глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в городе. Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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