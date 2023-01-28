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В Донецке мирный житель подорвался на мине

В Донецке мирный житель ранен при подрыве на противопехотной мине «Лепесток»
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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Донецке мирный житель был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом стало известно 28 января из Telegram-канала Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«По улице Любарского, 1 в результате подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток» пострадал мужчина 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день сообщалось о ребенке, который получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РЗСО). По городу было выпущено множество ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 26 января, глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в городе. Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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