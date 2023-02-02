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В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Подросток получил ранение в Петровском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили 2 февраля в штабе обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа
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«В Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался подросток 2008 года рождения», — отмечено в Telegram-канале штаба.

В теробороне также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует сразу же звонить в МЧС по номеру 101.

Ранее, 1 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных мин «Лепесток», отметила, что даже западным организациям приходится подтверждать военные преступления Киева. При этом она отметила, что о применении ВСУ мин «Лепесток» ранее говорил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Доклад HRW был опубликован 31 января. В нем говорится, что ВСУ особенно широко используют мины «Лепесток» в районе Изюма Харьковской области. В результате этого погибли 11 мирных жителей, еще 50, в том числе пятеро детей, получили ранения.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия украинскими боевиками в Донбассе были направлены РФ в ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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