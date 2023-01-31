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HRW заявила о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Human Rights Watch подтвердила, что ВСУ применяют запрещенные мины «Лепесток» против мирных жителей
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Неправительственная организация Human Rights Watch, которая занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, заявила, что ВСУ применяли запрещенные противопехотные мины «Лепесток».

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HRW направила обращение в украинские министерства обороны и иностранных дел, а также офис президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что Киев присоединился к Конвенции о запрете нарушающих международное гуманитарное право противопехотных мин. В докладе организации говорится о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) особенно широко используют «Лепесток» в районе Изюма. Это привело к гибели 11 мирных граждан, говорится в документе.

Представителями HRW было организовано исследование использования мин с 19 сентября по 9 октября 2022 года, опрошено более 100 человек — пострадавших, свидетелей, врачей, спасателей, саперов. Всё это позволило сделать вывод, что мины «Лепесток» применялись в девяти районах Изюма, а также его окрестностях.

Кроме того, стало известно о том, что пострадали порядка 50 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Медики оказали им помощь.

Организация обратилась к киевским властям с призывом расследовать данные случаи.

21 октября прошлого года мэр Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Колягин сообщил, что местный житель подорвался на мине «Лепесток».

9 октября сообщалось, что житель Донецка пострадал от взрыва мины «Лепесток». Это произошло в Петровском районе Донецка.

2 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что РФ направила генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) международной организации дополнительные материалы о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток».

Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПФМ-1С («Лепесток») весит 80 г. Обычно она не убивает, но калечит человека, убойных осколков не образует. Надпись «1С» на крыле мины говорит о наличии устройства самоликвидации. Выпуск ее прекращен. Небольшой размер мины осложняет поиск, особенно в густой траве.

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