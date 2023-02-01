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ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 мм по Донецку
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ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 мм по Донецку

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Киевскому району Донецка. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, после наступления полуночи в Донецке зафиксировали два прилета: в 00:04 было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, в 00:08 — еще пять снарядов. Боеприпасы данного калибра используются в артиллеристских установках стран НАТО.

Сведений о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее, 30 января, сообщалось, что ДНР девять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка. Было выпущено 39 единиц различных боеприпасов.

Накануне появилась информация о 31 случае ведения огня со стороны ВСУ по населенным пунктам ДНР. Тогда было повреждено 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Также стало известно, что мирный житель Донецка был ранен при подрыве на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Еще один пострадавший — ребенок, получивший травмы, подорвался на такой же мине в Кировском районе города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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