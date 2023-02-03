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Мэр Ясиноватой сообщил об обстреле своего кабинета

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Фото: Соцсети
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Администрация города Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась обстрелу. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил ее глава Дмитрий Шевченко.

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«Ясиноватая. Мой кабинет. Жив, здоров. Чувствую себя прекрасно. Еще поработаем. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать», — написал он в Telegram.

Шевченко приложил фотографии, на которых видны разбитые стекла окон и поврежденный потолок.

По данным «Известий», глава города получил легкую контузию. Обстрел произошел накануне вечером. В здание администрации прилетел один 155-миллиметровый снаряд.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 февраля обстреляли территорию Донецка ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Всего было выпущено 15 ракет. Сведений о пострадавших и разрушениях не приводится.

Также в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) подсчитало, что за прошедшие сутки ДНР 33 раза подвергалась атакам украинских боевиков. По населенным пунктам республики было выпущено 174 единицы разнокалиберных снарядов, в том числе 155-милиметровые, которые используют артиллеристы стран НАТО.

В результате удара по поселку Владимировка погиб мужчина, другая мирная жительница получила ранения. Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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