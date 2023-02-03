Украинские боевики выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 февраля обстреляли территорию Донецка ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: <...> 2:30 — н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сведений о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее в пятницу СЦКК подсчитало, что за прошедшие сутки ДНР 33 раза подвергалась атакам украинских боевиков. По населенным пунктам республики было выпущено 174 единицы разнокалиберных снарядов, в том числе 155-милиметровые, которые используют артиллеристы стран НАТО.

В результате удара по поселку Владимировка погиб мужчина, другая мирная жительница получила ранения. Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний.

Тогда же в Донецке и Ясиноватой были повреждены два домостроения. 2 февраля стало известно, что ВСУ в течение шести минут выпустили 10 боеприпасов по районам Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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