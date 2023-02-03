Поставки западного вооружения на Украину могут привести к бесконечному циклу насилия в Европе и за ее пределами. Об этом 2 февраля написала журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах.

Она отметила, что западное оружие, поставляемое Киеву, расползается через черные рынки в другие нестабильные регионы. По ее словам, эти поставки провоцируют гонку вооружений. Журналистка добавила, что дальнейшая накачка страны оружием приведет к росту насилия.

«Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии», — подчеркнула она.

Шах призвала приложить все усилия для дипломатического решения конфликта, пока ситуация не вышла из-под контроля. По ее мнению, чтобы остановить утечку, западные страны должны внедрить всеобъемлющие процедуры контроля над вооружениями.

Ранее, 11 января, бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что США отправляют представителей на Украину, чтобы контролировать поставляемую технику из-за сведений о ее попадании на черный рынок.

Госдепартамент США 10 января запланировал реализовать двухгодичную программу по борьбе с утечками оружия на Украине. На проект будет выделено $3 950 617. При этом уточняется, что в дальнейшем сумма может быть увеличена.

14 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что поставляемое Украине иностранное оружие, например, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке, в частности в Африку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 октября отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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