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США выделят средства на борьбу с утечками оружия на Украине

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Госдепартамент США запланировал реализовать двухгодичную программу по борьбе с утечками оружия на Украине. Это следует из документов Бюро по международной безопасности и нераспространению, которое объявило грант общей стоимостью более $3,9 млн на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы, с которыми ознакомилась Lenta.Ru.

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Грант выделило Управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепа США при Бюро по международной безопасности и нераспространению (ISN/ECC).

Грант будет реализован в рамках ранее принятой в США программы контроля экспорта и безопасности границ (ЭКБГ).

«Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота некоторых современных видов обычного оружия», — отмечается в документе.

США планируют выделить на проект $3 950 617. При этом уточняется, что в дальнейшем сумма может быть увеличена.

Указано, что контроль за незаконным оборотом оружия планируют усилить за счет образовательных программ и тренингов для сотрудников правоохранительных органов в целевых регионах.

Украина станет основным местом реализации программы, при этом авторы документа сообщают, в дальнейшем проект может быть распространен и на региональные партнеры в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, но возможно, что усилия могут распространиться на Кавказ, Центральную Азию или другие регионы.

Особое внимание уделяется тому, что проект должен соответствовать основным целям ISN/ECC — защите от угроз со стороны Китая и России.

Накануне в пресс-службе Росгвардии сообщили, что из документов Вооруженных сил страны (ВСУ) следует, что на Украине процветает воровство военного имущества в воинских частях, передает НСН.

В архивных документах ВСУ, оказавшихся в распоряжении росгвардейцев, были зафиксированы многочисленные факты разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения. Также там говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов страны, сообщается на сайте kp.ru.

О том, что оружие, поставленное Западом Киеву, оказывается на черном рынке, неоднократно предупреждали в Москве. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Между тем западные страны, в особенности США, продолжают накачивать Украину различными видами вооружения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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