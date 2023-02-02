В РФ создадут комиссию по господдержке в сфере добычи и производства драгметаллов

Правительство РФ постановило создать комиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи, производства и обогащения драгоценных металлов и камней. Соответствующий документ опубликован в четверг, 2 февраля, на сайте правовой информации.

В задачи комиссии войдет, помимо прочего, оценка целесообразности изменения величины золотого запаса РФ и подготовка соответствующих предложений, а также разработка путей улучшения государственной поддержки предприятий, работающих в сфере добычи и производства драгметаллов и драгкамней.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что в России благодаря цифровому профилю значительно упростится процесс получения мер господдержки для представителей среднего и малого бизнеса.

Например, из анкеты на получение кредита будет исключено более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год. По его словам, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

В том же месяце президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, заявил о том, что такая мера поддержки бизнеса России, как отмена плановых проверок, будет продлена на 2023 год. Он напомнил, что на данный момент плановые проверки прекращены для малого и среднего предпринимательства и для крупного бизнеса.