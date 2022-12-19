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В России упростился доступ к мерам господдержки для предпринимателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Представители малого и среднего бизнеса получили возможность упрощенного доступа к мерам государственной поддержки благодаря инновационному продукту — цифровому профилю предпринимателя. Его формированием занимались Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Корпорация МСП и Банк России.

Аналогичный сервис до сегодняшнего дня был доступен только физическим лицам.

Благодаря цифровому профилю значительно упростится процесс получения мер поддержки, доступных на платформе МСП.РФ, в первую очередь финансовых. Например, из анкеты на получение кредита будет исключено более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Станет проще и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников. Проект цифрового профиля был инициирован Корпорацией МСП.

«Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На данный момент в цифровом профиле содержится 800 данных. Сейчас там уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».

Для того чтобы наполнить профиль, необходимо в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ дать согласие, после чего все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Всё это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП была запущена в феврале 2022 года. Это государственный сервис для поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. 9 декабря Корпорация МСП стала лауреатом премии Digital Leaders Award за запуск и реализацию проекта.

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