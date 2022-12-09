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МСП.РФ признана «платформой года» на Digital Leaders Award

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Корпорация МСП стала лауреатом премии Digital Leaders Award за запуск и реализацию проекта «Цифровая платформа МСП.РФ». Она признана «Платформой года» в номинации «Цифровизация государственных сервисов». Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Проект был запущен в феврале текущего года Корпорацией МСП и Минэкономразвития и реализуется в рамках нацпроекта по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Нашей Цифровой платформе МСП.РФ нет еще и года. Однако более 250 тыс. пользователей, зарегистрированных на ней с февраля, это показатель ее необходимости и востребованности. Более 20 сервисов и 400 услуг, которые сегодня доступны предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса. Однако это только начало пути: сейчас мы готовимся к запуску цифрового профиля предпринимателя, который решит для него множество проблем с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, прежде всего, финансовых», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как пояснили в Корпорации МСП, среди наиболее востребованных сервисов Цифровой платформы МСП.РФ входят сервис «Производственная кооперация и сбыт», объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков; кредитование, включая льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупка ПО со скидкой 50% и «Сервис 360°» для обратной связи в случае проблем в бизнесе.

Digital Leaders Award вручается за достижения в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.

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