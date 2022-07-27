PRавое дело: определены условия господдержки по рекламе российских брендов

Власти определили условия, на которых будут поддерживать телерекламу российских брендов на ТВ . Госсубсидия может покрыть до 50–70% цены кампании, следует из постановления правительства, с которым ознакомились «Известия». При этом выплату придется вернуть в бюджет, если вложения в рекламу не окупятся. Как ранее анонсировал вице-премьер Денис Мантуров, бизнесу могут выделить из казны 500 млн рублей на продвижение. Примерно столько может стоить рекламная кампания на несколько месяцев для одного производителя, оценили эксперты.

Патриотичный подход

Отечественные производители смогут оплатить госсубсидиями до половины цены размещения рекламного ролика на ТВ, а малый и средний бизнес — до 70% . До конца года компании могут подать свои заявки на участие в конкурсе, а затем заключить соглашение с Минпромторгом. Эти условия предоставления поддержки российским брендам прописаны в постановлении правительства от 19 июля , которое уже утвердил кабмин. «Известия» ознакомились с документом.

Претендовать на господдержку смогут российские производители одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, плюс электроники и бытовой техники , сказано в документе. Продукция компаний должна быть доступна во всех федеральных округах , то есть речь идет о достаточно крупных предприятиях. Причем на субсидии смогут рассчитывать даже компании, у которых есть задолженности перед бюджетом, но не более 300 тыс. рублей. Плюс к этому, согласно условиям, у компании не должно было быть рекламной активности в 2021 году .

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Как указано в постановлении, получение субсидии от государства будет увязано с результатом рекламной кампании по ТВ , следует из постановления. Через три года выручка от продвигаемого товара должна впятеро превысить сумму госпомощи . Ежеквартально производители будут отчитываться за полученные средства — если регулятор зафиксирует нарушение условий предоставления субсидий, то компания вернет средства в бюджет, указано в документе.

В начале июня глава Минпромторга Денис Мантуров (также назначен вице-премьером) сообщал, что Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов . Как следует из нового документа, средства должны распределить до конца этого года, но конкретного срока старта рекламной кампании не обозначено.

Объявление о проведении отбора будет размещено в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП), уточнили «Известиям» в Минпромторге.

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— Для запуска механизма предусмотрено выделение первых 500 млн рублей из федерального бюджета, — добавили в ведомстве, подтвердив описанные в документе условия. — Предполагается, что поддержка производителей будет осуществляться АНО «Национальные приоритеты» (сейчас организация продвигает национальные проекты. — «Известия») через софинансирование 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении. Начиная с 2023 года и в течение трех лет компания должна предоставлять в ведомство отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка.

Выделенные средства направят на размещение рекламы российских компаний в эфире федеральных телеканалов, уточнили «Известиям» в «Национальных приоритетах». Эта мера не только поможет отечественным предприятиям, но поддержит телеканалы, которые сейчас испытывают трудности из-за ухода международных рекламодателей , добавили там.

Кому и сколько

В новом постановлении правительства речь идет об авансовых средствах, то есть сначала компания сможет получить деньги, а затем потратить их на рекламу , пояснила «Известиям» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Предприятиям не придется резко увеличивать расходы, пояснила она. Такой механизм предоставления субсидий максимально эффективен, уверена эксперт. Она подчеркнула, что поддержка актуальна для отечественных производителей полного цикла.

— Мы считаем, что в новых правилах стоит предусмотреть возможность коллабораций: к примеру, торговля может продвигать продажи отечественных изготовителей , — пояснила она. — Условие, которое обязывает компании не иметь рекламы в 2021 году, вполне логично: в противном случае производитель имел бы возможность отчитываться за получение субсидий старыми роликами. Это расценят как нецелевое использование государственных средств.

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Но часть положений новых правил следует прояснить, сказала «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. Например, общая сумма субсидий кажется заниженной. По оценке эксперта, для реального продвижения только одного ранее неизвестного продукта нужна рекламная кампания на несколько месяцев, которая обойдется в несколько сотен миллионов рублей .