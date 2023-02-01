Эрдоган назвал условие одобрения заявки Финляндии на членство в НАТО

Турция не одобряет перспективу вступления Швеции в НАТО, однако готова пойти навстречу Финляндии в данном вопросе при выполнении определенных условия. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу TRT.

Он добавил, что финским властям, в свою очередь, следует занять «адекватную позицию», если Хельсинки рассчитывает на поддержку Анкары.

Также в этот день Эрдоган объяснил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не ратифицирует документ о членстве Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, пока не увидит реальные шаги по выполнению мадридского меморандума.

До этого, 30 января, Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января с одобрения местных властей сжег копию Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).