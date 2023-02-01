Ставка на титан: как США воюют за украинские недра

История с титаном на Украине получила неожиданное развитие в конце января 2023 года. Влиятельный американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой утверждается, что именно гигантские запасы титана на Украине — главная причина поддержки Киева Западом. Какие еще интересы есть у США на Украине, разбирались «Известия».

Зачем США украинский титан

Титан относится к группе редких металлов. Для экономики и национальной безопасности США он имеет жизненно важное значение. Чтобы получить приоритет в средствах вооружения, в США еще в 1950-х годах организовали промышленное производство титана. В первую очередь он предназначался для военных самолетов, ракет, танков и подводных лодок. Кроме того, этот легкий металл используется в космонавтике, медицине (при протезировании) и спорте (для криогенной техники). Сегодня министерство внутренних дел США по-прежнему считает титан одним из 35 важнейших ископаемых, необходимых для поддержания экономической и национальной безопасности страны, пишет Newsweek.

Если поддерживаемый Западом киевский режим одержит победу, США с союзниками получат доступ к новому богатому источнику ценного металла. А это, по замыслу Вашингтона, позволит в дальнейшем разрабатывать и внедрять самое передовое вооружение для сдерживания России и Китая — двух главных стратегических противников США по мнению Пентагона.

Ставка на титан Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Если же месторождения и перерабатывающие заводы достанутся России, то мировое влияние и запасы ценных руд окажутся у нее. К слову, в сентябре 2022 года заняли как минимум два месторождения титановой руды общей стоимостью $12 трлн. К этому моменту Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов. При этом некоторая часть этих ресурсов отошла России в 2014 году после воссоединения с Крымом, в том числе крупнейший производитель титана «Крымский титан», в 2004–2014 годах принадлежавший беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Крупнейшие производители титана в мире

Украина — один из важнейших производителей губчатого титана, который служит основой для металлического титана, подчеркивает Newsweek. На долю этой страны приходится до 20% мировых запасов. Лидером по производству титана в 2021 году был Китай: на него пришлось около 38%, второе место у России — 17%. При этом еще в 2011 году США и Китай поровну делили ведущие роли в производстве губчатого титана. Но в 2020 году в Америке закрылся последний производитель этого ценного металла. Сегодня США импортируют более 90% своей железной руды, в том числе и из России, и напрямую зависят от поставщиков. Именно поэтому титан до сих пор не попал ни в один из 10 пакетов санкций, которые США и ЕС ввели против Москвы.

Ставка на титан Фото: Global Look Press/Rosatom

Что касается разведанных запасов титановых руд, то здесь ведущее место у России (58,5%) и Украины (40,2%). Но хотя Россия и занимает второе место в мире по запасам титанового сырья, разработкой руды она занимается слабо. До 2014 года практически весь импорт титановой руды для «Ависмы» (на которую приходится 90% российского рынка) осуществлялся с Украины.

Титан, литий, уголь: что интересует США на Украине

С 2020 года исследовательские команды США и европейских союзников изучают огромные запасы металлов на Украине. Тогда же, в 2020 году, одиозный украинский институт будущего разработал и представил стратегию «Украина 2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Согласно ему, за 10 лет в стране должны были сформировать замкнутый цикл производства. Как заявлял в интервью Newsweek экономический советник Зеленского Олег Устенко, у Киева «есть титан, у нас есть литий — оба эти элемента пользуются огромным спросом, и в будущем потребность в них вырастет еще больше». При этом большая часть этих запасов еще не разрабатывается, возможности для бизнеса в этом секторе по-настоящему огромны.

Помимо титана и лития, интерес у Запада вызывают украинские каменный уголь (разведанные запасы которого достигают 40 млрд т), природный газ и нефть, марганец (по его запасам Украина занимает второе место в мире), железо, медь, ртуть, соль, даже золото. Страна владеет крупнейшим в Европе месторождением урана с разведанными запасами до 45 тыс. т.

«На Украине находятся действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, она может стать весьма привлекательной альтернативой российским и китайским поставщикам, от которых в настоящее время мы сильно зависим», — подтвердил интересы США для Newsweek неназванный источник в конгрессе.

Ставка на титан Фото: Global Look Press/imago-images/Wang Ying

США — крупнейший в мире импортер титана, в 2021 году они потратили на закупки рекордные $82 млн. Американский Boeing на 30% зависит от российских поставок. Компания не раз заявляла о планах отказаться от металла из России, и сегодня она, как и французская Airbus, активно ищут альтернативных поставщиков. Но это не единственная причина для активного присутствия Вашингтона на Украине, притязания США идут дальше. Как заявлял в декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, «уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны».