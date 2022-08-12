WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 трлн на Украине

Украина потеряла доступ к месторождениям с ископаемыми, стоимостью как минимум $12,4 трлн. Об этом в среду, 10 августа, пишет американская The Washington Post (WP).

«Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов титана и железной руды, месторождениями неиспользованного лития и огромными залежами угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов. Львиная доля этих угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, где Москва добилась наибольших успехов», — пишет издание.

Газета приводит данные анализа канадской фирмы по геополитическим рискам SecDev, который показывает, что украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее $12,4 трлн в настоящее время находятся под контролем России.

Многие полезные ископаемые с этих месторождений необходимы для создания и функционирования высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации. Это может затруднить западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая, отметила «Газета.Ru».

Речь идет почти о половине стоимости ресурсов на 2 209 месторождениях, изученных компанией. К настоящему времени Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов. При этом некоторая часть этих ресурсов отошла России в 2014 году после воссоединения с Крымом.

Также Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка, уточняет RT.

По словам сооснователя SecDev Роберта Магга, европейцы не смогут диверсифицировать источники нефти и газа, то останутся сильно зависимыми от российских углеводородов, приводит его слова «Москва 24».

2 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной РФ Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации принадлежащего Украине имущества. Перевести в собственность региона предполагалось земельные участки, природные ресурсы, стратегические объекты отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности страны по состоянию на 24 февраля этого года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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