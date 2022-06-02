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В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество
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В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество

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Фото: РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Об этом 2 июня сообщил его заместитель Андрей Трофимов.

«Сегодня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области», — приводит его слова «Интерфаксу».

Перевести в собственность региона предполагается земельные участки, природные ресурсы, стратегические объекты отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля этого года.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Россия пришла в регион навсегда, и возвращаться под контроль Киева область не хочет.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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