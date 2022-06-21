В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан
Авиастроительная компания Airbus призвала Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан. Об этом 21 июня сообщил The Wall Street Journal.
По данным издания, авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты из Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.
Генеральный директор компании Гильом Фори считает, что запрет на поставки титана ударит по самому Евросоюзу.
«Мы думаем, что санкции на титан из России станут санкциями против нас самих. Продажи титана — это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации», — заявил топ-менеджер.
Отказ от российского титана осложняется тем, что сертификация других производителей металла может занимать от 18 до 24 месяцев. Поэтому перейти быстро к другому поставщику не представляется возможным.
5 июня сообщалось, что приостановка производства Boeing 737 MAX могла быть связана с санкциями. Эксперт оценил зависимость американского авиастроителя от российского титана в 30–40%.
Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.