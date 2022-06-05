Эксперт назвал возможные причины приостановки Boeing выпуска самолетов 737 MAX

Американская компания Boeing могла приостановить производство самолетов 737 MAX из-за санкций. Таким мнением с «Известиями» поделился 5 июня главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров.

О том, что компания временно приостановила производство этих самолетов, стало известно накануне. По информации газеты The Wall Street Journal, пауза была совершена в мае примерно на 10 дней из-за проблем с цепочками поставок.

«Зависимость Boeing от российского титана крайне высока — порядка 30–40%, то есть как минимум каждый третий самолет Boeing собран полностью из российского титана. При этом корпорация получала из России не просто титан как металл, но титановые изделия, которые производятся на предприятии корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде. Там же на совместном предприятии двух корпораций все детали обтачивались, из них вытачивались крупные элементы самолета. Boeing получал почти готовую продукцию», — рассказал Гусаров.

По его словам, на приостановку производства самолетов Boeing могли повлиять не только недопоставки титана, но и других комплектующих.

«Россия ведь тоже ввела свои косвенные ответные санкции, они касались поставок цветных металлов, продуктов газохимической промышленности — как раз то, что используют другие страны для изготовления микрочипов. Поэтому я не исключаю: то, что сейчас происходит с Boeing, — это следствие недопоставки из-за встречных санкций России, а не только из-за титана», — подытожил эксперт.

Кроме того, что в Минпромторге «Известиям» рассказали, что Россия еще до начала спецоперации поставляла компании Boeing и металлообрабатывающий инструмент. В частности, речь идет о продукции белгородского предприятия «Скиф-М».

В министерстве рассказали, что с учетом увеличившегося госзаказа на гражданские самолеты основной объем этой продукции перенаправят на внутренний рынок.

«Самолеты Boeing — продукт широкой международной кооперации, а значит, при любом сбое поставок возникают риски для их производства и необходимость поиска альтернативных поставщиков», — отметили в министерстве.

2 июня гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500, передает «Газета.ru».

До этого, 24 мая, «Известия» со ссылкой на обращение новосибирского «Русавиапрома» сообщили, что в России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). Как отметил гендиректор предприятия Алексей Крюков, на фоне антироссийских санкций «Русавиапром» столкнулся со сложностями с поставками для сборки ТВС-2МС, в результате оказался перед риском полной остановки производства.

Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства.