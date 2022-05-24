В России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). С такой инициативой в кабмин обратился производитель самолета ТВС-2МС — новосибирский «Русавиапром». «Известия» ознакомились с копией письма.

Самолет ТВС-2МС — это модернизированная версия легендарного «кукурузника» Ан-2, уже с американским двигателем производства Honeywell (ТРЕ-331-12).

После того, как США и ЕС ввели санкции в конце февраля, поставки иностранных компонентов для сборки ТВС-2МС осложнились, и «Русавиапром» оказался перед риском полной остановки производства. Об этом сказано в письме гендиректора предприятия Алексея Крюкова председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства, следует из письма. На работу уйдет три года, полагают в компании. На этот проект «Русавиапром» попросил у правительства около 9 млрд рублей.

«Такой подход успешно реализуется, например, в Китае. Но без поддержки и госфинансирования решить эти вопросы в перспективе ближайших пяти лет невозможно», — сказал «Известиям» Крюков.

Он уточнил, что компании накопились компетенции, позволяющие приступить к проекту реверс-инжиниринга.

На период, пока будут идти работы по двигателю, «Русавиапром» предложил приобрести 50 комплектов американских двигателей и винтов за счет средств бюджета, но с последующим поэтапным их выкупом компанией и возвратом денег в казну. Это позволит собрать в течении пяти ближайших лет около 50 самолетов, полагают в компании. Затраты на покупку в компании оценили в $49 млн (3 млрд рублей).

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В полет зрение: для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель