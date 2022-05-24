Реклама
Прямой эфир

Для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). С такой инициативой в кабмин обратился производитель самолета ТВС-2МС — новосибирский «Русавиапром». «Известия» ознакомились с копией письма.

ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
Какие альтернативы для точной навигации есть у отечественных компаний

Самолет ТВС-2МС — это модернизированная версия легендарного «кукурузника» Ан-2, уже с американским двигателем производства Honeywell (ТРЕ-331-12).

После того, как США и ЕС ввели санкции в конце февраля, поставки иностранных компонентов для сборки ТВС-2МС осложнились, и «Русавиапром» оказался перед риском полной остановки производства. Об этом сказано в письме гендиректора предприятия Алексея Крюкова председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Реклама

Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства, следует из письма. На работу уйдет три года, полагают в компании. На этот проект «Русавиапром» попросил у правительства около 9 млрд рублей.

«Такой подход успешно реализуется, например, в Китае. Но без поддержки и госфинансирования решить эти вопросы в перспективе ближайших пяти лет невозможно», — сказал «Известиям» Крюков.

Он уточнил, что компании накопились компетенции, позволяющие приступить к проекту реверс-инжиниринга.

На период, пока будут идти работы по двигателю, «Русавиапром» предложил приобрести 50 комплектов американских двигателей и винтов за счет средств бюджета, но с последующим поэтапным их выкупом компанией и возвратом денег в казну. Это позволит собрать в течении пяти ближайших лет около 50 самолетов, полагают в компании. Затраты на покупку в компании оценили в $49 млн (3 млрд рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В полет зрение: для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022