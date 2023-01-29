Newsweek раскрыл причину поддержки Киева Западом

Западная поддержка Киева за последний год обусловлена интересом США к большим запасом металла титана на Украине. В случае победы Украины, Соединенные штаты получат доступ к ценным месторождениям, пишет 28 января журнал Newsweek со ссылкой на неназванные источники.

«Министерство внутренних дел классифицировало титан как один из 35 видов минерального сырья, жизненно важного для экономики и национальной безопасности США. Но США по-прежнему импортируют более 90 процентов своей железной руды, и не всю из дружественных стран»,— сообщает Newsweek.

По словам издания, титан имеет ключевое значение для развития самых передовых технологий Запада, поэтому сейчас им прилагаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины. Металл широко используется в военном секторе для производства истребителей, вертолетов, кораблей, танков и ракет большой дальности.

«Если России удастся захватить месторождения и заводы страны, Москва усилит свое глобальное влияние на все самые стратегические ресурсы»,— пишет автор.

В декабре Reuters сообщило, что авиастроительная компания Airbus планирует полностью отказаться от поставок титана из России. Как стало известно, компания наращивает закупки американского и японского титана.

При этом в июне, как сообщало издание The Wall Street Journal, Airbus призывала Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан. Отмечалось, что авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты из Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.