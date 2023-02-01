Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы из Изюма в Харьковской области на южное направление. Об этом 1 февраля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами», — написал он в Telegram-канале.

Марочко добавил, что еще три авто буксировали артиллерийские орудия.

Накануне врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что Киев перебрасывает новые резервы украинских войск в Угледар, в том числе морпехов.

Он отметил, что освобождение Угледара откроет российским войскам возможность действий в направлении Кухарово, Марьинки и Красноармейска.

На прошлой неделе стало известно, что Вооруженные силы Украины перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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