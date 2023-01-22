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В ЛНР сообщили о переброске ВСУ западной бронетехники под Сватово

В ЛНР сообщили, что ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 22 января сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

Он уточнил, что переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск замечена на купянском направлении.

«По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — сказал он ТАСС.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 35 бойцов ВСУ на купянском направлении. Также, по его словам, в районе населенного пункта Ольшана уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника.

19 января Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района с целью там закрепиться, но наткнулись на сопротивление артиллерии РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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