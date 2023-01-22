В ЛНР сообщили о переброске ВСУ западной бронетехники под Сватово
Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 22 января сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово.
Он уточнил, что переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск замечена на купянском направлении.
«По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — сказал он ТАСС.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили 35 бойцов ВСУ на купянском направлении. Также, по его словам, в районе населенного пункта Ольшана уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника.
19 января Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района с целью там закрепиться, но наткнулись на сопротивление артиллерии РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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