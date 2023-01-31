Пушилин заявил о переброске новых резервов украинских войск в Угледар

Киев перебрасывает новые резервы украинских войск в Угледар, в том числе морпехов. Об этом 31 января заявил врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же украинских военнослужащих со стороны руководства Украины нет», — рассказал Пушилин.

Он отметил, что освобождение Угледара откроет российским войскам возможность действий в направлении Кухарово, Марьинки и Красноармейска.

Также Пушилин заявил о том, что украинские войска необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы они не могли наносить удары по ДНР, а не просто вытеснить их к границам региона.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.

Кроме того, в районах Угледара и Катериновки в ДНР были уничтожены два склада с украинскими артиллерийскими боеприпасами.

30 января появились кадры начала штурма Угледара морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота. На них российские военнослужащие въезжают в пока занятый украинскими силами город на боевой машине пехоты (БМП), на фоне раздаются звуки выстрелов.

Также 30 января стало известно, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешные наступательные действия.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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