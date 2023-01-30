Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами

Появились кадры начала штурма Угледара морпехами 155 бригады Тихоокеанского флота в понедельник, 30 января.

На видеозаписи видно, как российские военнослужащие въезжают в пока оккупированный украинскими силами город на боевой машине пехоты (БМП). При этом на фоне слышен звук стрельбы.

В настоящее время в Угледаре идут активные боестолкновения. Российские войска продолжают наступление на город.

В свою очередь противник оказывает активное сопротивление, а также перебрасывает на участки все большее количество сил. Однако российские военные закрепляются на новых рубежах. Главная задача — взять под контроль шахту «Южно-Донбасская №1», которая позволит окружить город.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара в ДНР.

27 января врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он отметил, что большую часть этого города занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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