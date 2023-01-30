Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщил о планах Германии сократить закупки СПГ у России
Мир
Трое сирийских военных ранены при обстрелах в Латакии
Мир
Макрон предостерег Украину от ударов из западного оружия по России
Мир
В МИД России уличили Запад в манипулировании группой ОЗХО в Сирии
Мир
СМИ спрогнозировали поражение Украины в течение полугода
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 59
Мир
СМИ сообщили о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике
Мир
Экс-генпрокурор Украины призвал к максимальной мобилизации
Мир
Макрон допустил поставки военных самолетов Украине
Общество
В Минэнерго заявили о достаточном объеме мощностей для снабжения новых регионов
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры начала штурма Угледара морпехами 155 бригады Тихоокеанского флота в понедельник, 30 января.

На видеозаписи видно, как российские военнослужащие въезжают в пока оккупированный украинскими силами город на боевой машине пехоты (БМП). При этом на фоне слышен звук стрельбы.

Инициативные группы: ВС России теснят противника в Запорожье
Российская армия навязала ВФУ бои, в которых они растрачивают резервы, считают эксперты

В настоящее время в Угледаре идут активные боестолкновения. Российские войска продолжают наступление на город.

В свою очередь противник оказывает активное сопротивление, а также перебрасывает на участки все большее количество сил. Однако российские военные закрепляются на новых рубежах. Главная задача — взять под контроль шахту «Южно-Донбасская №1», которая позволит окружить город.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара в ДНР.

27 января врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он отметил, что большую часть этого города занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023