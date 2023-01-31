Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на максимальное расстояние

Украинские войска надо отодвинуть не просто к границам Донецкой Народной Республики (ДНР), а на такое расстояние, с которого они не смогут наносить удары по территории российского региона. Об этом во вторник, 31 января, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, стоит учитывать вероломство противника и ту угрозу, которую он несет жителям ДНР.

«Мы должны будем отодвигать его (противника. — Ред.) и от конституционных границ Донецкой Народной Республики, чтобы он физически не мог доставать тем вооружением, которое у него будет на тот момент», — сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о главной цели наступательных операций российских сил в ДНР.

Днем ранее Пушилин сообщил, что ВС России закрепились в восточной части Угледара. Российские силы также продвигаются вперед в Артемовске (украинское название Бахмут). Однако об оперативном окружении города говорить пока рано, подчеркнул он.

Как заявил 30 января советник врио главы региона Ян Гагин, взятие Артемовска в окружение, возможно, займет до нескольких дней.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Республики по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара. Кулага отметил, что украинские подразделения не выдерживают натиска и на соседних направлениях, где их также атакуют российские силы.

В Киеве в свою очередь назвали тяжелым положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в ДНР. Отмечалось, что здесь сохраняется высокая интенсивность атак со стороны российских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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