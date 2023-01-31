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Пентагон объявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона: США допускают применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
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Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
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Власти США готовы выполнять свои обязательства и использовать как обычное, так и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Об этом 31 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

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«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средств противоракетной обороны», — рассказал он.

Остин подчеркнул, что в минувшем году власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) совершили рекордное количество провокационных действий, которые, по мнению глав оборонных ведомств США и Южной Кореи, дестабилизируют ситуацию в регионе.

Глава Пентагона отдельно отметил, что на территории Южной Кореи находится один из самых крупных иностранных контингентов Вооруженных сил США, насчитывающий 28,5 тыс., что, в свою очередь, должно демонстрировать приверженность Вашингтона поддерживать мир на Корейском полуострове.

Остин также добавил, что США и Южная Корея за минувшие годы достигли значительных успехов в углублении сотрудничества и усилили ответные меры на случай агрессии со стороны властей КНДР.

Ранее в этот день главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны КНДР.

До этого, 3 января, офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщил о том, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

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