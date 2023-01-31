Параллельный импорт: что это такое и как он работает

На фоне ухода из России ряда иностранных компаний правительство страны легализовало механизм параллельного импорта. Эта схема позволяет ввозить в страну некоторые товары без разрешения иностранных правообладателей. Как работает параллельный импорт и какие товары попадают в РФ таким образом — читайте в материале «Известий».

Параллельный импорт — суть, что это такое

Под параллельным импортом понимается юридическое разрешение на ввоз и продажу товаров без согласия правообладателей. При этом импорт осуществляется наряду с поставками официальных дилеров. Закупать продукцию можно напрямую у производителя за границей, дистрибьюторов или у третьих лиц.

Параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом. Бизнесу разрешается работать только с оригинальной продукцией со всеми необходимыми торговыми знаками и идентификаторами, которую он получает по альтернативным каналам поставок.

Механизм параллельного импорта действует в нескольких странах мира, включая США, Канаду, Японию, Китай, Австралию, — власти этих государств выборочно ограничивают такой ввоз товаров.

Параллельный импорт в России

В России о легализации механизма параллельного импорта долгое время шли споры. Федеральная антимонопольная служба РФ выступала за это решение, поскольку введение параллельного импорта благотворно влияет на конкуренцию и стимулирует снижение цен. Тем не менее многие ведомства указывали на риски контрафакта, в особенности в некоторых сферах, таких как лекарства и медицинское оборудование.

Поэтому даже со вступлением в силу в России параллельного импорта с 28 июня 2022 года ввозить по этому механизму можно только товары из определенного Минпромторгом списка.

Параллельный импорт в России — список товаров

В перечень министерства вошло более 300 позиций из около 100 категорий. Всё это — товары, производители которых прекратили поставки на российский рынок. При этом список не включает в себя бренды, которые производят товары в РФ на локализованных предприятиях.

Перечень состоит из трех колонок, в графах указаны группа товара, наименование и код товарной номенклатуры. В том числе под параллельный импорт подпадают:

Автомобили Tesla, Land Rover, Rolls-Royce, BMW, Toyota, Audi, Renault, Skoda, Volkswagen, Hummer, Nissan, а также запчасти для них;

Электроника от Nintendo, Apple, Miele, Panasonic, PlayStation, Intel, Samsung, HP, Siemens, Asus, GoPro, Electrolux, Dyson, XBox;

Фармацевтическая продукция от O.B. и Carefree;

Соль;

Оборудование для разных отраслей;

Резина и резиновые изделия, пластмассы;

Разные бренды одежды и обуви;

Косметика нескольких производителей;

Мыло, моющие средства.

Минпромторг оставляет за собой право дополнять и видоизменять этот перечень. Так, список в очередной раз расширится 1 февраля. В него войдут в числе прочих товары брендов Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel. А 26 января стало известно, что через механизм параллельного импорта на российских прилавках может вновь появиться алкоголь ушедших западных брендов, в частности ликеры Jagermeister и виски Johnnie Walker.