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Параллельный импорт: что это такое и как он работает

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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На фоне ухода из России ряда иностранных компаний правительство страны легализовало механизм параллельного импорта. Эта схема позволяет ввозить в страну некоторые товары без разрешения иностранных правообладателей. Как работает параллельный импорт и какие товары попадают в РФ таким образом — читайте в материале «Известий».

Параллельный импорт — суть, что это такое

Под параллельным импортом понимается юридическое разрешение на ввоз и продажу товаров без согласия правообладателей. При этом импорт осуществляется наряду с поставками официальных дилеров. Закупать продукцию можно напрямую у производителя за границей, дистрибьюторов или у третьих лиц.

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Параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом. Бизнесу разрешается работать только с оригинальной продукцией со всеми необходимыми торговыми знаками и идентификаторами, которую он получает по альтернативным каналам поставок.

Механизм параллельного импорта действует в нескольких странах мира, включая США, Канаду, Японию, Китай, Австралию, — власти этих государств выборочно ограничивают такой ввоз товаров.

Параллельный импорт в России

В России о легализации механизма параллельного импорта долгое время шли споры. Федеральная антимонопольная служба РФ выступала за это решение, поскольку введение параллельного импорта благотворно влияет на конкуренцию и стимулирует снижение цен. Тем не менее многие ведомства указывали на риски контрафакта, в особенности в некоторых сферах, таких как лекарства и медицинское оборудование.

Поэтому даже со вступлением в силу в России параллельного импорта с 28 июня 2022 года ввозить по этому механизму можно только товары из определенного Минпромторгом списка.

Параллельный импорт в России — список товаров

В перечень министерства вошло более 300 позиций из около 100 категорий. Всё это — товары, производители которых прекратили поставки на российский рынок. При этом список не включает в себя бренды, которые производят товары в РФ на локализованных предприятиях.

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Перечень состоит из трех колонок, в графах указаны группа товара, наименование и код товарной номенклатуры. В том числе под параллельный импорт подпадают:

  • Автомобили Tesla, Land Rover, Rolls-Royce, BMW, Toyota, Audi, Renault, Skoda, Volkswagen, Hummer, Nissan, а также запчасти для них;
  • Электроника от Nintendo, Apple, Miele, Panasonic, PlayStation, Intel, Samsung, HP, Siemens, Asus, GoPro, Electrolux, Dyson, XBox;
  • Фармацевтическая продукция от O.B. и Carefree;
  • Соль;
  • Оборудование для разных отраслей;
  • Резина и резиновые изделия, пластмассы;
  • Разные бренды одежды и обуви;
  • Косметика нескольких производителей;
  • Мыло, моющие средства.

Минпромторг оставляет за собой право дополнять и видоизменять этот перечень. Так, список в очередной раз расширится 1 февраля. В него войдут в числе прочих товары брендов Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel. А 26 января стало известно, что через механизм параллельного импорта на российских прилавках может вновь появиться алкоголь ушедших западных брендов, в частности ликеры Jagermeister и виски Johnnie Walker.

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