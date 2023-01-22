ПК ждем: новые MacBook могут завезти в Россию через месяц
Представленные Apple 17 января новые MacBook могут появиться в России уже через месяц и даже раньше, несмотря на отсутствие прямых поставок — так считают опрошенные «Известиями» участники рынка и аналитики. По их мнению, стоить ноутбуки будут примерно на 30% дороже, чем в США и Европе: стартовая цена самой бюджетной модели в РФ может составить 200 тыс. рублей. Гаджеты в первую очередь заинтересуют профессиональных пользователей — дизайнеров или видеомонтажеров, считают эксперты. Но интерес будет умеренным, поскольку новые модели мало чем отличаются от предшественниц, к тому же цены могут отпугнуть даже фанатов Apple.
Показанного месяц ждут
Ноутбуки Apple MacBook Pro могут появиться в российских магазинах уже к концу февраля, несмотря на отсутствие официальных поставок в нашу страну. Об этом «Известиям» рассказал один из участников рынка электроники.
В Ozon поступление новых MacBook Pro также ожидают к концу февраля. На старте продаж к ним, скорее всего, будет повышенный интерес среди тех, кто использует ноутбук для решения профессиональных задач: дизайнеров, видеомонтажеров, создателей 3D-графики, отмечают представители маркетплейса.
— Мы планируем, что устройства будут доступны к продаже в течение трех недель, — сообщили «Известиям» в Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов Apple re:Store.
Apple представила MacBook Pro на новых процессорах M2 Pro и M2 Max 17 января. На рынке появятся модели с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов. Основное отличие новых гаджетов от предыдущей серии, выпущенной в 2020 году, — повышенная производительность и энергоэффективность, следует из сообщения Apple. К примеру, производительность M2 Pro на 20% больше, чем его предшественника M1 Pro. Это позволяет, в частности, компилировать код при программировании на новом MacBook Pro в 2,5 раза быстрее, чем на предыдущей модели, утверждают в Apple. При этом гаджет без подзарядки сможет работать почти сутки, отмечает компания.
Продажи новых ноутбуков в США и еще в 26 странах начнутся 24 января.
В немецком и французском интернет-магазинах Apple, где идет предзаказ новых ноутбуков, самые доступные 14-дюймовые MacBook Pro с процессорами М2 Pro стоят чуть менее €2,4 тыс., или примерно 178,5 тыс. рублей по курсу Мосбиржи на 20 февраля, убедились «Известия».
Более продвинутые модели на M2 Pro и M2 Max стоят чуть менее €3 тыс. и €3,7 тыс., 16-дюймовые устройства — немногим менее €3,33 тыс. (223,3 тыс. рублей) и €4,15 тыс. (308,9 тыс. рублей). В американском интернет-магазине Apple цены на новинки начинаются от $1999 (около 138 тыс. рублей).
В России, по словам источника, близкого к одному из ритейлеров, новые гаджеты будут стоить как минимум на 30% дороже, чем в других странах. В РФ цены, скорее всего, составят от 200 тыс. рублей, считает источник, близкий к другой торговой площадке.
С его прогнозом согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В конце февраля продажи полученных по параллельному импорту ноутбуков могут начаться в крупных розничных сетях — у мелких продавцов на сером рынке они появятся на неделю-две раньше, считает он. На старте продаж начальная цена действительно может достигать 200 тыс. рублей, но затем возможно ее снижение, говорит он.
В Inventive Retail Group цены на новые гаджеты в России не называют, лишь отмечают, что они будут выше европейских.
— Мы ожидаем хороший спрос на новые модели: традиционно новинки пользуются повышенным спросом в сети магазинов re:Store, — отметили в компании.
Покупатель никуда не денется
Apple при запуске новых продуктов всегда использует принцип создания искусственной нехватки товара в первые пару месяцев, утверждает ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова. То есть новинки поставляются небольшими партиями, в основном в фирменные магазины корпорации по всему миру.
— Тем не менее они будут приходить и на наш рынок в этот период, только цена будет сильно завышена. Спустя примерно месяц-два ситуация выправится и товар начнет поставляться достаточными партиями, чтобы цена пришла в соответствие с рыночной, — прогнозирует Любовь Морозова.
Примеры, когда официально не поставляемые новинки Apple начинали продаваться в РФ по завышенным ценам, а потом резко дешевели, есть. В частности, Apple Watch Ultra, представленные компанией в прошлом году, вышли на российский рынок в конце сентября. По данным «Яндекса», на старте их средняя цена составляла около 83 тыс. рублей, а теперь она ниже 61 тыс. рублей, что, кстати, дешевле, чем в европейских интернет-магазинах Apple.
После ухода Apple на российском рынке образовался дефицит компьютеров и ноутбуков этого бренда, но в конце III квартала 2022-го ситуация начала меняться, отметили в пресс-службе «Ситилинка». Так, продажи MacBook ритейлером в IV квартале прошлого года выросли в штуках более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
— У продукции Apple всегда были свои покупатели, и новинки вызывают интерес у фанатов бренда. Мы заинтересованы в удовлетворении спроса покупателей на новые решения от Apple и уже работаем над тем, чтобы привезти флагманские модели как можно быстрее, — отметили в «Ситилинке».
«М.Видео-Эльдорадо» также планирует продажи новых MacBook Pro: ноутбуки будут востребованы у лояльной компании аудитории, которой важны продвинутые характеристики, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.
— Это преимущественно пользователи из профессиональной и творческой аудитории, готовые инвестировать в такие модели, например, для работы с графикой, видео или программирования. В прошлом году в наших сетях, как и на всем российском рынке, на модели из линейки Pro пришлось порядка трети от общего объема продаж ноутбуков Apple, — уточнили в компании.
По мнению Эльдара Муртазина, новые ноутбуки будут пользоваться спросом у тех, чья деятельность связана с графикой и видео. Но поскольку от MacBook Pro предыдущего поколения они, по сути, отличаются только процессорами, массовым спрос вряд ли будет, считает он.
Лояльная аудитория Apple в России очень сильна, и те, кто привык работать на Mac, скорее всего, не будут менять бренд — так что спрос на новые ноутбуки будет, но умеренный, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Скорее всего, будет куплено меньше таких устройств, чем MacBook предыдущего поколения, полагает он. Сейчас пользователи экономят на многом, в том числе и на новых лэптопах, а новинки от Apple могут отпугнуть часть приверженцев бренда своей ценой.