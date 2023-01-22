ПК ждем: новые MacBook могут завезти в Россию через месяц

Представленные Apple 17 января новые MacBook могут появиться в России уже через месяц и даже раньше, несмотря на отсутствие прямых поставок — так считают опрошенные «Известиями» участники рынка и аналитики. По их мнению, стоить ноутбуки будут примерно на 30% дороже, чем в США и Европе: стартовая цена самой бюджетной модели в РФ может составить 200 тыс. рублей . Гаджеты в первую очередь заинтересуют профессиональных пользователей — дизайнеров или видеомонтажеров, считают эксперты. Но интерес будет умеренным, поскольку новые модели мало чем отличаются от предшественниц, к тому же цены могут отпугнуть даже фанатов Apple.

Показанного месяц ждут

Ноутбуки Apple MacBook Pro могут появиться в российских магазинах уже к концу февраля, несмотря на отсутствие официальных поставок в нашу страну . Об этом «Известиям» рассказал один из участников рынка электроники.

В Ozon поступление новых MacBook Pro также ожидают к концу февраля. На старте продаж к ним, скорее всего, будет повышенный интерес среди тех, кто использует ноутбук для решения профессиональных задач : дизайнеров, видеомонтажеров, создателей 3D-графики, отмечают представители маркетплейса.

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— Мы планируем, что устройства будут доступны к продаже в течение трех недель , — сообщили «Известиям» в Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов Apple re:Store.

Apple представила MacBook Pro на новых процессорах M2 Pro и M2 Max 17 января. На рынке появятся модели с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов. Основное отличие новых гаджетов от предыдущей серии, выпущенной в 2020 году, — повышенная производительность и энергоэффективность , следует из сообщения Apple. К примеру, производительность M2 Pro на 20% больше, чем его предшественника M1 Pro. Это позволяет, в частности, компилировать код при программировании на новом MacBook Pro в 2,5 раза быстрее, чем на предыдущей модели, утверждают в Apple. При этом гаджет без подзарядки сможет работать почти сутки, отмечает компания.

Продажи новых ноутбуков в США и еще в 26 странах начнутся 24 января.

В немецком и французском интернет-магазинах Apple , где идет предзаказ новых ноутбуков, самые доступные 14-дюймовые MacBook Pro с процессорами М2 Pro стоят чуть менее €2,4 тыс., или примерно 178,5 тыс. рублей по курсу Мосбиржи на 20 февраля , убедились «Известия».

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Более продвинутые модели на M2 Pro и M2 Max стоят чуть менее €3 тыс. и €3,7 тыс., 16-дюймовые устройства — немногим менее €3,33 тыс. (223,3 тыс. рублей) и €4,15 тыс. (308,9 тыс. рублей). В американском интернет-магазине Apple цены на новинки начинаются от $1999 (около 138 тыс. рублей) .

В России, по словам источника, близкого к одному из ритейлеров, новые гаджеты будут стоить как минимум на 30% дороже, чем в других странах. В РФ цены, скорее всего, составят от 200 тыс. рублей , считает источник, близкий к другой торговой площадке.

С его прогнозом согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В конце февраля продажи полученных по параллельному импорту ноутбуков могут начаться в крупных розничных сетях — у мелких продавцов на сером рынке они появятся на неделю-две раньше , считает он. На старте продаж начальная цена действительно может достигать 200 тыс. рублей, но затем возможно ее снижение, говорит он.

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В Inventive Retail Group цены на новые гаджеты в России не называют, лишь отмечают, что они будут выше европейских.

— Мы ожидаем хороший спрос на новые модели: традиционно новинки пользуются повышенным спросом в сети магазинов re:Store, — отметили в компании.

Покупатель никуда не денется

Apple при запуске новых продуктов всегда использует принцип создания искусственной нехватки товара в первые пару месяцев , утверждает ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова. То есть новинки поставляются небольшими партиями, в основном в фирменные магазины корпорации по всему миру.

— Тем не менее они будут приходить и на наш рынок в этот период, только цена будет сильно завышена. Спустя примерно месяц-два ситуация выправится и товар начнет поставляться достаточными партиями, чтобы цена пришла в соответствие с рыночной, — прогнозирует Любовь Морозова .

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Примеры, когда официально не поставляемые новинки Apple начинали продаваться в РФ по завышенным ценам, а потом резко дешевели, есть. В частности, Apple Watch Ultra , представленные компанией в прошлом году, вышли на российский рынок в конце сентября. П о данным «Яндекса», на старте их средняя цена составляла около 83 тыс. рублей, а теперь она ниже 61 тыс. рублей , что, кстати, дешевле, чем в европейских интернет-магазинах Apple.

После ухода Apple на российском рынке образовался дефицит компьютеров и ноутбуков этого бренда, но в конце III квартала 2022-го ситуация начала меняться , отметили в пресс-службе «Ситилинка». Так, продажи MacBook ритейлером в IV квартале прошлого года выросли в штуках более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами .

— У продукции Apple всегда были свои покупатели, и новинки вызывают интерес у фанатов бренда. Мы заинтересованы в удовлетворении спроса покупателей на новые решения от Apple и уже работаем над тем, чтобы привезти флагманские модели как можно быстрее, — отметили в «Ситилинке».

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«М.Видео-Эльдорадо» также планирует продажи новых MacBook Pro : ноутбуки будут востребованы у лояльной компании аудитории, которой важны продвинутые характеристики, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

— Это преимущественно пользователи из профессиональной и творческой аудитории, готовые инвестировать в такие модели, например, для работы с графикой, видео или программирования . В прошлом году в наших сетях, как и на всем российском рынке, на модели из линейки Pro пришлось порядка трети от общего объема продаж ноутбуков Apple, — уточнили в компании.

По мнению Эльдара Муртазина, новые ноутбуки будут пользоваться спросом у тех, чья деятельность связана с графикой и видео. Но поскольку от MacBook Pro предыдущего поколения они, по сути, отличаются только процессорами, массовым спрос вряд ли будет , считает он.