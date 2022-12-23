Lenovo под луной: ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ

В Россию возвращаются ноутбуки ушедших иностранных брендов — Asus, HP, Lenovo и другие марки начали поставлять по параллельному импорту , узнали «Известия». Ранее наладить поставки лэптопов в РФ не получалось из-за неопределенности перспектив их продаж в России. Параллельный импорт увеличит уровень конкуренции на рынке: небольшим производителям ноутбуков из КНР, рассчитывавшим на быстрый рост продаж в РФ, придется прилагать дополнительные усилия для продвижения своей продукции, указали эксперты.

Назад в Россию

В ноябре-декабре поставки ноутбуков известных мировых брендов, прерванные весной 2022 года, возобновились . Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. В Россию, в частности, начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus , перечислил он.

Ассортимент лэптопов ранее выбывших с отечественного рынка брендов растет, их параллельный импорт налажен , подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. Некоторые сложности есть только с поставками HP, добавил менеджер одного из онлайн-ритейлеров.

Продажи ноутбуков возобновились в фирменном интернет-магазине Lenovo, убедились «Известия», — лэптопы исчезли из него весной этого года . Стали доступны портативные компьютеры и в онлайн-магазине GalaxyStore, реализующем продукцию Samsung, притом что до 24 февраля компания официально не поставляла их в Россию. В управляющей этими магазинами Inventive Retail Group отказались от комментариев.

«Известия» направили запросы в Asus и Samsung. В Lenovo рекомендовали адресовать вопросы российским ритейлерам и дистрибьюторам. В пресс-службе HP сослались на заявление компании, выпущенное в августе. Тогда там отметили, что в конце февраля были прекращены отгрузки в РФ, а в мае производитель начал свертывать торговые операции — к концу лета эти мероприятия были завершены.

Точка возврата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Параллельный импорт ноутбуков в офисах розничных сетей комментируют обтекаемо. Устройства многолетних лидеров-производителей сохраняются в ассортименте «М.Видео–Эльдорадо» «за счет собственных импортных операций» , сказали в пресс-службе компании. Клавиатуры таких устройств объединенный ритейлер гравирует (то есть русифицирует) при участии профильного партнера или же предлагает наклейки с кириллицей , отметил представитель сети.

Чаще всего россияне выбирают модели на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5 (официально оба производителя микроэлектроники объявили в этом году об уходе с российского рынка), сказали в «М.Видео–Эльдорадо».

По оценке объединенного ритейлера, за 11 месяцев 2022 года российский рынок ноутбуков составил около 2,8 млн штук.

— Более трети продаж в этот период пришлось на китайские бренды , только в III и IV кварталах их доля на рынке достигает 40–45%. На изменение ландшафта брендов и усиление позиций компаний из КНР влияет качество и характеристики предлагаемых устройств, их широкая дистрибуция, а также появление новых производителей, — перечислили в пресс-службе сети.

Самыми популярными операционными системами остаются Windows и macOS, но расширяется и выбор моделей на Linux, плюс в ассортименте ритейлера появились отечественная «Ред ОС», добавил представитель «М.Видео–Эльдорадо».

Как лэптоп вы назовете

На Ozon сейчас активно выходят предложения не только от известных производителей, но и множество локальных брендов , отметили в маркетплейсе.

Точка возврата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Среди них — ICL, Echips, Chuwi и другие, — сказал представитель компании.

В апреле–июне 2022 года (полном I квартале после прекращения поставок ноутбуков крупнейших мировых брендов весной) в РФ было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в одном из ритейлеров. Там уточнили: это на 40 и 45% соответственно меньше, чем в I квартале.

Ритейлеры до последнего времени не могли наладить более-менее регулярные поставки в РФ лэптопов по параллельному импорту, в отличие от смартфонов (исключение — MacBook Air) . Участники рынка объясняли это тем, что ввоз портативных ПК рискован из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса : курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже, и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняли они.

Кроме того, на клавиатуру гаджетов, не предназначенных для продажи в РФ, надо наносить кириллицу, что сопряжено с дополнительными расходами — при этом непонятно, как поставить этот процесс на поток , говорили продавцы.

В 2022 году в РФ будет продано около 3 млн ноутбуков — примерно на 30% меньше, чем в прошлом , подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По словам эксперта, в ноябре-декабре действительно выросли поставки в РФ лэптопов крупнейших мировых брендов.

Параллельный импорт увеличивается, согласен он. В такой ситуации небольшие китайские бренды могут некомфортно почувствовать себя на рынке — раньше они не вкладывались или почти не инвестировали в рекламу и продвижение , подчеркнул Эльдар Муртазин. Но спрос на продукцию китайских производителей, которые это делали, сохранится, отметил эксперт.

Точка возврата Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Начало параллельного импорта ведущих мировых брендов может стать проблемой для многих китайских вендоров, имена которых гораздо менее известны российскому покупателю, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это вынудит скорректировать планы производителей из КНР, которые быстро и без особых усилий рассчитывали закрепиться на рынке РФ: теперь им предстоит всерьез заняться продвижением своих лэптопов. Но в конечном итоге конкуренция всегда идет на пользу покупателю, заключил Денис Кусков.