Мыши ловко: на рынок РФ выйдет новая марка компьютерной техники

На российском рынке скоро появится новый бренд китайской компьютерной техники — Dareu , рассказал «Известиям» один из крупнейших отечественных поставщиков IT-решений. Компания из КНР занимается производством клавиатур, мышек, гарнитур и других аксессуаров для ПК. В первое время продавать технику будет «М.Видео–Эльдорадо», рассказали в сети магазинов. Представители других ритейлеров пока не стали комментировать выход бренда на российский рынок. По словам специалистов, чтобы привлечь внимание потребителей, Dareu придется основательно вложиться в маркетинг.

Китайский новичок

В России скоро появится новый бренд китайской компьютерной техники — Dareu. Об этом «Известиям» рассказали в «Марвел-Дистрибуции», одном из крупнейших отечественных IT-дистрибьюторов, который занимается поставками устройств в РФ. Речь идет именно об официальных поставках — ранее компания не поставляла свою продукцию в нашу страну, но некоторые онлайн-продавцы ввозили ее самостоятельно.

— Мы подписали договор с китайским производителем периферии Dareu. Он занимается производством клавиатур, мышек, гарнитур и другой компьютерной техники, — пояснили в пресс-службе дистрибьютора.

В порядке бренда Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Продавать продукцию Dareu планируют в «М.Видео–Эльдорадо» , сказал «Известиям» менеджер товарной категории в департаменте «Аксессуары цифровой техники» ритейлера Эмиль Манучаров.

— У игровой аудитории аксессуары бренда могут быть востребованы за счет качества и интересных дизайнерских решений , — добавил представитель компании.

В пресс-службе «Ситилинка» отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Inventive Retail Group, «Связной».

Компания Dareu была основана в 2006 году. Согласно данным «Марвел-Дистрибуции», на домашнем рынке она занимает третье место по продажам — после Logitech и Cherry.

Связаться с представителями Dareu в РФ не удалось.

Отечественные перспективы

Опрошенные «Известиями» эксперты расходятся во мнениях относительно будущего нового китайского производителя в России.

— Сейчас есть шансы у любой компании, которая приходит в РФ на опустевший рынок . Они могут занять определенную долю. Всё будет зависеть от качества и отзывов самих потребителей, — рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов уточнил, что Dareu закупает продукцию у подрядчиков, но оформляет ее в собственном дизайне, чтобы выделиться на фоне аналогов . Например, бренд выпускает аксессуары в экзотических цветах или делает коллаборации с известными домами моды . При этом ни экстремальной автоматизации или точности работы в играх, ни выделяющейся на фоне конкурентов долговечности марка не предлагает, рассказал эксперт.

— Большинство клавиатур Dareu даже не располагает металлическим основанием, которое используют конкуренты, чтобы усилить прочность клавиатуры , а также чтобы она не ерзала по столу при печати. А у гарнитур Dareu нет никаких ноу-хау в сравнении с конкурентами, — заметил Евгений Харитонов.

По его словам, среди глобальных брендов, максимально похожих на Dareu по позиционированию, можно назвать американский HyperX. Остальные конкуренты, например Logitech, либо выпускают больше продуктов офисного, а не игрового назначения, либо делают более комплексные игровые устройства, как Razer, который начинал с игровых клавиатур и мышей, но сегодня выпускает даже ноутбуки, резюмировал Евгений Харитонов.

Для успешности бренда у россиян важны реклама, партнерство с торговыми сетями, выгодные на фоне конкурентов ценовые предложения, отметил IT-эксперт Дмитрий Бевза. По словам источника «Известий» в области техники, в первый год компания надеется завоевать 2% отечественного рынка периферии .

— Это сравнимо с долей таких производителей из Тайваня, как Genius, который составляет 1,5–2%. Это хороший показатель для вендора, так как сам рынок периферии для ПК высококонкурентный, — добавил собеседник «Известий».

По оценке специалистов «М.Видео–Эльдорадо», за январь–сентябрь этого года россияне в общей сложности приобрели порядка 11 млн мышек, клавиатур и гарнитур на более чем 17 млрд рублей. В число наиболее популярных производителей вошли Logitech, Razer, HyperX, A4Tech (Bloody), Hiper, Canyon, Defender, Sven, TFN. Рынок компьютерной периферии в РФ в этом году растет за счет новых бюджетных брендов, которые решительно наращивают свою долю в основном за счет увеличения товаров для гейминга, добавили в пресс-службе Ozon.