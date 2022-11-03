ПК все дома: российский рынок ноутбуков вновь начал расти

Российский рынок ноутбуков после обвала весной и в начале лета 2022 года вновь пошел в рост — продажи этих гаджетов в III квартале по сравнению с предыдущим увеличились на 27%, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Данные подтверждают и другие ритейлеры. Драйвером увеличения спроса на лэптопы стало активное продвижение продукции китайских производителей, считают участники рынка. Такие гаджеты смогли частично заместить продукцию производителей из США, прекративших поставки в РФ, отметили эксперты. Китайские ноутбуки не всегда могут заместить американские, но для 80% пользователей возможностей техники из КНР вполне достаточно, полагают аналитики.

Китайский квартал

Продажи ноутбуков в РФ в III квартале 2022 года по сравнению с апрелем-июнем выросли на 27%, до 700 тыс. штук, подсчитала «М.Видео-Эльдорадо». «Известия» ознакомились с данными ритейлера. Источник в компании-партнере нескольких продавцов гаджетов подтвердил тенденцию к росту, но оценил увеличение продаж в 23%. О восстановлении спроса говорят и представители конкурирующих с «М.Видео-Эльдорадо» розничных сетей.

— В III квартале этого года мы зафиксировали рост продаж ноутбуков в натуральном выражении на 27% по сравнению со II кварталом, — сообщил «Известиям» директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

В рознице МТС продажи ноутбуков в штуках выросли и вовсе в 1,5 раза, утверждает представитель компании.

Участники рынка единодушны: в III квартале рост сменил спад, охвативший рынок лэптопов в апреле–июне. Тогда продажи этих гаджетов по сравнению с началом года сократились более чем на 40%, сказал источник, близкий к партнеру продавцов электроники. Изменить вектор помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу наконец удалось наладить параллельный импорт лэптопов, отметил собеседник «Известий».

Драйвером роста рынка стали наладившиеся поставки китайских ноутбуков — как по параллельному импорту, так и официальные, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Он напомнил: о выходе на российский рынок объявили ранее официально не представленные на нем бренды, например корпорация Hier, которая начала экспортировать в РФ ноутбуки под маркой Thundereobot.

— В III квартале 2022 года продажи китайских ноутбуков в «Ситилинке» выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал «Известиям» руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков ритейлера Алексей Дашкевич.

Доля производителей из КНР на российском рынке во II квартале составляла примерно 30%, в III квартале 2022 года она достигла около 40%, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». А по данным сотрудника одного из ритейлеров — даже 46%. Кварталом ранее она составляла 37%, а год назад — 34%, добавляет он.

Наибольший вклад в увеличении продаж в III квартале на российском рынке в штуках внесли Huawei (рост на 102% квартал к кварталу), Honor (+99%), MSI (+185%), перечислили в МТС.

Продавцы на Ozon активно расширяют ассортимент новыми брендами из Китая, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

— Мы наблюдаем повышение интереса у покупателей к китайским брендам ноутбуков. Среди лидеров здесь Lenovo, Irbis и Honor, — заявили в компании. — Все китайские производители постепенно наращивают свою долю продаж на маркетплейсе в этом году и выводят новые модели.

Лэптоп на подмену

Рост спроса на ноутбуки действительно стимулируют китайские бренды, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. После того как с рынка ушли, например, HP и Dell, марки из КНР их заменили — сейчас продажи в РФ запускают Techno, Realme, Xiaomi, отметил он.

— К качеству этих гаджетов есть вопросы, но есть идейные разногласия — если международные бренды выпускают универсальные устройства, то недорогую продукцию китайских брендов в основном можно использовать как пишущую машинку, устройство для просмотра видео и веб-серфинга. Но потребности около 80% пользователей не выходят за рамки этого набора, — считает эксперт.

В сегменте игровых ноутбуков или устройств, предназначенных для видеомонтажа, китайская продукция в общей массе пока проигрывает, добавил он.

Помимо активизации импорта ноутбуков росту рынка в III квартале способствовал сезонный фактор — в это время компьютеры покупают к новому учебному году, отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. С ним согласны и в МТС. Среди других причин увеличения спроса в компании назвали расширение ассортимента относительно весны, когда ряд вендоров приостановили поставки, и снижение цен на большинство устройств.

По мнению Дмитрия Кравченко, за счет новогодних продаж IV квартал, как и раньше, может оказаться лучше III. Но вряд ли в целом по итогам года продажи ноутбуков превысят показатели 2021-го, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако рынок поддерживает то, что китайские вендоры смогли предложить конкурентоспособные решения по относительно низкой цене — этот тренд, скорее всего, продолжится и в 2023 году, не исключил он.