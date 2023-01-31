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Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором

В начале 1990-х Ельцин в беседе с Бушем называл Украину главным дестабилизирующим фактором
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Первый президент РФ Борис Ельцин считал Украину дестабилизирующим фактором в контексте взаимоотношений бывших советских республик. Это следует из опубликованной в понедельник, 30 января, стенограммы разговора с американским лидером Джорджем Бушем в 1992 году.

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«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — заявил Ельцин.

Таким образом он прокомментировал давление националистов на действующего в тот момент президента Украины Леонида Кравчука. Вместе с тем, по словам российского лидера, от опрометчивых шагов Киев удерживает тот факт, что на украинской территории проживает 11 млн этнических русских, которые могут высказаться в пользу присоединения к РФ.

Ранее, 17 сентября, 42-й президент США Билл Клинтон рассказал о беседе с Ельциным. Он сообщил, что предлагал России якобы особое партнерство с альянсом и перспективу вступления в НАТО. Также, по словам экс-главы Белого дома, альянс не собирался угрожать России, поэтому якобы нельзя обвинять расширение НАТО в конфликте на Украине.

До этого, 15 апреля, политолог Аждар Куртов рассказал «Известиям», что политический курс Киева еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов носил выраженный антироссийский характер. Он добавил, что уже тогда поднимался вопрос о вступлении Украины в НАТО и развязывании конфликта с РФ.

В этот же день стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя Би-би-си спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире».

6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации.

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