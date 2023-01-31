Мэр Первомайска сообщил о разрушениях в городе после обстрела ВСУ

На территории Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) зафиксированы разрушения после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 30 января, сообщил мэр города Сергей Колягин.

«По предварительной информации, в результате обстрела разрушены поврежденные еще в 2014–2015 годах производственные мощности одного из транспортных предприятий, расположенных в частном секторе Первомайска», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Колягина, несмотря на то что атака была совершена под конец рабочего дня, когда многие возвращаются домой, никто из мирных жителей не пострадал. Масштабы ущерба, нанесенного городской застройке, уточняются.

Ранее в этот день стало известно, что 11 жилых домов были повреждены в Алчеевке (ЛНР) при обстреле со стороны ВСУ.

28 января ВСУ нанесли удар натовскими ракетами по зданию районной больницы в Новоайдаре в ЛНР. 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В то же время украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда военные Украины выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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