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Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS
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Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS

СЦКК: в Алчевске ЛНР военные Украины обстреляли из РСЗО HIMARS 11 жилых домов
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Фото: t.me/LPR_JCCC
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В городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) повреждены 11 жилых домов в результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны украинских боевиков, рассказали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«В результате обстрела населенного пункта Алчевск <...> повреждено остекление 11 одноэтажных жилых домов», — сообщается в заявлении, которое опубликовали 30 января в Telegram-канале 30 января.

По Алчевску военные Украины ранее в этот день нанесли два ракетных удара из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших уточняется.

28 января ВСУ нанесли удар также натовскими ракетами по зданию районной больницы в Новоайдаре в ЛНР. 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В то же время украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда военные Украины выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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